Flowwow открывает первый офлайн-магазин в центре Москвы: помимо товаров в нём будут кафе и лаундж-зоны

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow открывает первый офлайн-магазин с кафе, говорится в сообщении компании. Точка должна заработать уже в мае 2026 года в центре Москвы. В магазине появятся товары локальных брендов — от декора и одежды до украшений, косметики и цветочной продукции, а ещё откроют кафе и будут устраивать мероприятия.

В магазине разместятся более 50 брендов и партнёров

Как сообщили в пресс-службе Flowwow, офлайн-точка компании откроется на Мясницкой улице в Москве. Площадь пространства составит 250 кв. м.

В магазине будут представлены товары в восьми категориях, включая:

декор,

одежду,

аксессуары,

украшения,

косметику.

Также в проекте участвуют оптовые поставщики цветочной продукции.

Как уточняет пресс-служба Flowwow, бренды будут арендовать торговое оборудование и размещать свою продукцию в магазине. Маркетплейс же обеспечит привлечение трафика, маркетинг и продвижение товаров.

В пространстве откроются кофейня и лаундж-зона

Помимо торговой зоны, в магазине предусмотрены кофейня и лаундж-зона. Компания планирует использовать площадку для проведения мероприятий и работы с комьюнити.

Flowwow рассматривает выход в офлайн как дополнительный канал взаимодействия с аудиторией и инструмент поддержки селлеров, отметила операционный директор маркетплейса Вера Моденова.

По оценке компании, офлайн-магазин может выйти на окупаемость в течение примерно четырёх лет.

Flowwow запустил оптовые продажи

Ранее сообщалось, что Flowwow начал продавать цветы напрямую от российских производителей. К платформе уже присоединились четыре агропромышленных холдинга.

Поставки на маркетплейс осуществляются напрямую от крупных тепличных хозяйств, в ассортименте — розы, тюльпаны, ирисы, эустомы и диантусы. По итогам первого года работы Flowwow рассчитывает выйти на оборот 100 млн рублей.

Flowwow не получает инвестиций, но рассматривает возможности

Ранее сооснователь Flowwow Артём Гамбицкий в интервью Russian Business рассказывал, что единственный раз компания привлекала инвестиции в 2014 году. Тогда средства были направлены на рекламу. С тех пор компания не привлекала внешнее финансирование и развивалась за счёт собственных средств.

«Возможно, [инвестиции] понадобятся, но отличие от 2014 года в том, что теперь это будет осознанный выбор, а не выживание. Лучшее время для инвестиций — когда компания растёт, условия комфортные», — подчеркнул Артём Гамбицкий.

В начале февраля 2026 года стало известно, что Яндекс обсуждает покупку Flowwow. Маркетплейс информацию не подтвердил, однако уточнил, что компания рассматривает различные инвестиционные возможности.