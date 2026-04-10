Почти 40% женщин в России готовы сделать предложение сами — мужчины не уверены, что будут хорошими мужьями

Почти 40% женщин в России готовы сделать предложение сами — мужчины не уверены, что будут хорошими мужьямиКаждая вторая хочет получить кольцо стоимостью от 1 млн рублей
Каждый третий мужчина задумывается о свадьбе, однако лишь 53% из них уверены, что станут порядочными мужьями. При этом 39% женщин готовы сделать предложение самостоятельно, если партнёр думает слишком долго. Большинство хотят, чтобы им подарили кольцо в путешествии или ресторане.
Женщины хотят, чтобы предложение им сделали в путешествии
74% мужчин не склонны долго готовиться к предложению. Они либо действуют импульсивно, либо тратят на подготовку буквально несколько дней.
Самые популярные сценарии предложений выйти замуж среди мужчин:
- предложение в ресторане — 43%;
- во время путешествия — 34%;
- предложение в кругу близких — 25%;
- немедленный поход в ЗАГС — 15%.
Женщины ожидают похожих сценариев предложения руки и сердца, но чаще ориентируются на более романтичную обстановку:
- в путешествии — 54%;
- в ресторане — 47%;
- дома или в другой приватной обстановке — 39%.
Почти половина мужчин собираются делать предложение с кольцом с природным бриллиантом
Большинство мужчин (66%) планируют делать предложение с кольцом. Среди них:
- 48% рассматривают украшения с природным бриллиантом;
- 16% — кольца без камней.
При этом 91% женщин ожидают предложение именно с кольцом. Более того, 52% прямо говорят о желании выйти замуж или демонстрируют примеры желаемых украшений.
Если партнёр долго не решается сделать предложение, 39% женщин готовы сами взять инициативу на себя.
Большинство женщин ожидают кольцо от 100 тыс. рублей
Бюджет на помолвочное кольцо у мужчин и женщин отличается. Среди мужчин на украшение готовы потратить:
- 50–100 тыс. рублей — 57%;
- до 50 тыс. рублей — 29%;
- небольшая доля рассматривает более дорогие варианты — выше 100 тыс. рублей.
Женские ожидания от стоимости помолвочного кольца заметно выше:
- 84% считают, что кольцо должно стоить от 100 тыс. рублей,
- около половины рассчитывают на украшение стоимостью от 1 млн рублей,
- только 12% готовы рассматривать варианты до 25 тыс. рублей.
Почти половина мужчин испытывает стресс из-за расходов на кольцо
Расходы на кольцо становятся основным источником стресса для мужчин — это отметили 46% респондентов. При этом только каждый четвёртый располагает бюджетом, соответствующим ожиданиям партнёрши.
Большинство планирует привлекать для покупки помолвочного кольца дополнительные средства:
- 65% рассматривают кредиты, помощь семьи или займы,
- 18% готовы выбрать более доступные аналоги дорогих украшений.