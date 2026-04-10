Почти 40% женщин в России готовы сделать предложение сами — мужчины не уверены, что будут хорошими мужьями

Каждый третий мужчина задумывается о свадьбе, однако лишь 53% из них уверены, что станут порядочными мужьями. При этом 39% женщин готовы сделать предложение самостоятельно, если партнёр думает слишком долго. Большинство хотят, чтобы им подарили кольцо в путешествии или ресторане.

Женщины хотят, чтобы предложение им сделали в путешествии

74% мужчин не склонны долго готовиться к предложению. Они либо действуют импульсивно, либо тратят на подготовку буквально несколько дней.

Самые популярные сценарии предложений выйти замуж среди мужчин:

предложение в ресторане — 43%;

во время путешествия — 34%;

предложение в кругу близких — 25%;

немедленный поход в ЗАГС — 15%.

Женщины ожидают похожих сценариев предложения руки и сердца, но чаще ориентируются на более романтичную обстановку:

в путешествии — 54%;

в ресторане — 47%;

дома или в другой приватной обстановке — 39%.

Почти половина мужчин собираются делать предложение с кольцом с природным бриллиантом

Большинство мужчин (66%) планируют делать предложение с кольцом. Среди них:

48% рассматривают украшения с природным бриллиантом;

16% — кольца без камней.

При этом 91% женщин ожидают предложение именно с кольцом. Более того, 52% прямо говорят о желании выйти замуж или демонстрируют примеры желаемых украшений.

Если партнёр долго не решается сделать предложение, 39% женщин готовы сами взять инициативу на себя.

Большинство женщин ожидают кольцо от 100 тыс. рублей

Бюджет на помолвочное кольцо у мужчин и женщин отличается. Среди мужчин на украшение готовы потратить:

50–100 тыс. рублей — 57%;

до 50 тыс. рублей — 29%;

небольшая доля рассматривает более дорогие варианты — выше 100 тыс. рублей.

Женские ожидания от стоимости помолвочного кольца заметно выше:

84% считают, что кольцо должно стоить от 100 тыс. рублей,

около половины рассчитывают на украшение стоимостью от 1 млн рублей,

только 12% готовы рассматривать варианты до 25 тыс. рублей.

Почти половина мужчин испытывает стресс из-за расходов на кольцо

Расходы на кольцо становятся основным источником стресса для мужчин — это отметили 46% респондентов. При этом только каждый четвёртый располагает бюджетом, соответствующим ожиданиям партнёрши.

Большинство планирует привлекать для покупки помолвочного кольца дополнительные средства: