Почти половина руководителей не верит в выгорание сотрудников — 48% воспринимают его как «нежелание работать»22% считают, что ответственность за выгорание работника лежит на руководителе
48% руководителей воспринимают выгорание сотрудников как нежелание работать, сообщают аналитики сети сервисных офисов SOK. Реальной проблемой длительный стресс и истощение считают лишь 13% респондентов. Одновременно управленцы признают влияние выгорания на эффективность работы.
Управленцы признают последствия выгорания
Несмотря на то, что половина начальников не верит в выгорание сотрудников, сами руководители признают влияние ментального состояния сотрудников на эффективность работы. 52% опрошенных считают, что основным последствием выгорания становится снижение продуктивности.
Среди других эффектов хронического морального и физического истощения, которые назвали руководители:
- ухудшение здоровья — 45%,
- потеря интереса к работе — около 45%,
- рост количества ошибок и снижение инициативы — 41%.
Даже при скептическом отношении к самому феномену выгорания из-за работы, его последствия признаются значительной частью управленцев.
Перегруженность и отсутствие мотивации — основные причины выгорания по мнению начальников
Самым частыми причинами выгорания руководители называют:
- перегруженность работой — 54%,
- проблемы с мотивацией — 46%,
- отсутствие качественной коммуникации с руководством — 44%.
Около четверти респондентов считают, что реальные симптомы выгорания испытывают лишь 10–20% сотрудников в их компаниях. Чаще всего проблема проявляется через:
- снижение вовлечённости в обсуждения — 47%,
- отсутствие инициативы — 43%,
- ухудшение качества работы — 40%.
22% считают, что ответственность за выгорание работника лежит на руководителе
Треть опрошенных считают, что профилактика выгорания — совместная задача сотрудника и работодателя. 22% убеждены, что ответственность за выгорание у работников лежит на руководителях.
По мнению респондентов, менеджеры могут помогать сотрудникам справляться с выгоранием через равномерное распределение нагрузки и задач — так считают 84%. 71% считает, что для борьбы с хроническим истощением из-за работы нужно предоставлять отпуск и гибкий график работы.
Представители SOK отметили, что выгорание отражает внутренние процессы компании и качество коммуникации. По их словам, для повышения продуктивности важно создавать комфортные условия работы, отслеживать состояние сотрудников и поддерживать баланс нагрузки.
Отдельно участники опроса оценили влияние формата работы на борьбу с выгоранием:
- 33% считают гибридный формат наиболее эффективным для восстановления,
- 11% уверены, что постоянная работа в офисе помогает справляться со стрессом,
- 16% не видят связи между форматом работы и самочувствием.