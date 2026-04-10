Почти половина руководителей не верит в выгорание сотрудников — 48% воспринимают его как «нежелание работать»

48% руководителей воспринимают выгорание сотрудников как нежелание работать, сообщают аналитики сети сервисных офисов SOK. Реальной проблемой длительный стресс и истощение считают лишь 13% респондентов. Одновременно управленцы признают влияние выгорания на эффективность работы.

Управленцы признают последствия выгорания

Несмотря на то, что половина начальников не верит в выгорание сотрудников, сами руководители признают влияние ментального состояния сотрудников на эффективность работы. 52% опрошенных считают, что основным последствием выгорания становится снижение продуктивности.

Среди других эффектов хронического морального и физического истощения, которые назвали руководители:

ухудшение здоровья — 45%,

потеря интереса к работе — около 45%,

рост количества ошибок и снижение инициативы — 41%.

Даже при скептическом отношении к самому феномену выгорания из-за работы, его последствия признаются значительной частью управленцев.

Перегруженность и отсутствие мотивации — основные причины выгорания по мнению начальников

Самым частыми причинами выгорания руководители называют:

перегруженность работой — 54%,

проблемы с мотивацией — 46%,

отсутствие качественной коммуникации с руководством — 44%.

Около четверти респондентов считают, что реальные симптомы выгорания испытывают лишь 10–20% сотрудников в их компаниях. Чаще всего проблема проявляется через:

снижение вовлечённости в обсуждения — 47%,

отсутствие инициативы — 43%,

ухудшение качества работы — 40%.

22% считают, что ответственность за выгорание работника лежит на руководителе

Треть опрошенных считают, что профилактика выгорания — совместная задача сотрудника и работодателя. 22% убеждены, что ответственность за выгорание у работников лежит на руководителях.

По мнению респондентов, менеджеры могут помогать сотрудникам справляться с выгоранием через равномерное распределение нагрузки и задач — так считают 84%. 71% считает, что для борьбы с хроническим истощением из-за работы нужно предоставлять отпуск и гибкий график работы.

Представители SOK отметили, что выгорание отражает внутренние процессы компании и качество коммуникации. По их словам, для повышения продуктивности важно создавать комфортные условия работы, отслеживать состояние сотрудников и поддерживать баланс нагрузки.

Отдельно участники опроса оценили влияние формата работы на борьбу с выгоранием: