Спрос на куличи перед Пасхой в 2026 году вырос на 92% — россияне всё чаще отдают предпочтение необычным начинкам

Спрос на куличи перед Пасхой в 2026 году вырос на 92% — их покупают почти в два раза чаще, чем в 2025-м. По данным сервиса «Самокат», популярностью пользуются практически все категории праздничных продуктов, в том числе яйца (+11%) и изюм (+42%). Статистика заказов показывает, что россияне всё чаще экспериментируют с необычными вкусами.

Необычные начинки привлекают до 16% покупателей

Лидером по числу заказов в предпасхальный период стал классический кулич со сливочной начинкой. Среди популярных вкусов также оказались варианты с капучино, вишнёво-шоколадной и малиново-ванильной начинками.

При этом пользователи активно интересуются и более необычными сочетаниями. По данным опроса «Самоката», по 16% респондентов хотели бы попробовать куличи с маком и лимоном или с фисташковым кремом. Ещё 11% выбирают черничную начинку, по 10% — кокосовую и сливочную, по 9% — варёную сгущёнку и карамель с попкорном.

В Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде заказы куличей увеличились в два раза год к году. Наиболее резкий рост зафиксирован в Красноярске — там спрос вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Покупатели всё чаще выбирают творожные пасхи

Сильную динамику показали и другие традиционные блюда. Спрос на творожные пасхи увеличился в 3,68 раза по сравнению с прошлым годом. Среди популярных вариантов — десерты с варёной сгущёнкой, фисташками и клюквой.

Параллельно растёт интерес к домашнему приготовлению: заказы творога увеличились на 34% год к году. Спрос на изюм, который используется как начинка для куличей или дополнение к чаю, вырос на 42% год к году.

Пасхальный спрос не ограничивается классическими блюдами. Шоколадные яйца в в предпасхальный период 2026 года заказывают на 38% чаще, чем годом ранее.

Перед Пасхой не все выбирают красить яйца

Перед Пасхой число заказов куриных яиц выросло на 11% год к году. «Самокат» также выяснил, что россияне активно экспериментируют с оформлением яиц.

34% опрошенных используют готовые пищевые красители, 17% — луковую шелуху, по 8% — натуральные красители или наклейки, ещё 6% выбирают термоплёнку, 3% создают рисунки вручную. В то же время 24% оставляют яйца неокрашенными.

Самокат удерживает цены за счёт работы с поставщиками

В «Самокате» сообщили Russian Business, что сохраняют доступные цены благодаря слаженной работе с поставщиками и планированию закупок. В компании отметили, что это позволило сформировать широкий праздничный ассортимент и зафиксировать стабильные цены для покупателей.