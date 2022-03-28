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Банки начали блокировать карты россиян за оптовые покупки с целью спекуляции

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Банки по предписанию Центрального банка (ЦБ) начали ограничивать или блокировать карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи. По мнению экспертов, под блокировку может попасть почти любой человек, закупающийся впрок.

Банки начали блокировать карты россиян за оптовые покупки с целью спекуляции

Банки начали исполнять предписание ЦБ по отключению карт россиян после операций, в которых очевидна закупка для перепродажи, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ). Центробанк 16 марта 2022 года попросил кредитные организации обращать особое внимание на «оптовые закупки» россиян с целью спекуляции.

Регулятор потребовал от банков отслеживать операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые «ассоциируются с текущей экономической ситуацией».

Речь идет о нехарактерном для частного потребителя росте объемов и однотипности операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи.

Ритейлеры в марте ввели ограничения на продажи товаров в одни руки, чтобы предотвратить спекуляции. Однако продавцы на местах обходят их, пробивая нужное количество товара одному покупателю разными чеками. В такой ситуации возникают несколько однотипных чеков в короткий промежуток времени. При оплате картой именно такие операции могут привести к блокировке.

ЦБ в письме не дал четких критериев «спекулятивных операций». Поэтому банкам самим приходится решать, кого считать спекулянтом и принимать меры, вплоть до полного отказа в проведении операции и отключения дистанционного банковского обслуживания.

Центробанк уверен, что добросовестные потребители не пострадают. Там подчеркнули, что речь идет именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткий промежуток времени. 

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Юристы считают, что от подобных методов борьбы со спекулянтами могут пострадать обычные граждане, просто закупающие товары на черный день. Глава КА «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает важным, чтобы ЦБ «уточнил определение в данной рекомендации».

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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