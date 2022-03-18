Финансовым компаниям разрешили не раскрывать своих бенефициаров

Банк России разрешил различным финансовым организациями не раскрывать многие данные о своей деятельности, в том числе называть своих бенефициаров, членов органов управления, а также не рассказывать о реорганизациях и преобразованиях в компании.
ЦБ РФ решение совета директоров наделил финансовые организации России правом не раскрывать некоторую информацию о своей деятельности. Мера действует до конца 2022 года и касается банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и НПФ.
Организациям разрешено не указывать информацию о контролирующих лицах, членах органов управления. Также им позволено не раскрывать информацию о реорганизациях, преобразованиях и присоединениях.
Кроме того, совет директоров ЦБ РФ на время действия меры не обязан раскрывать указанную информацию на своей сайте.
Фото на обложке: Mistervlad /
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