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Финансовым компаниям разрешили не раскрывать своих бенефициаров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России разрешил различным финансовым организациями не раскрывать многие данные о своей деятельности, в том числе называть своих бенефициаров, членов органов управления, а также не рассказывать о реорганизациях и преобразованиях в компании.

Финансовым компаниям разрешили не раскрывать своих бенефициаров

ЦБ РФ решение совета директоров наделил финансовые организации России правом не раскрывать некоторую информацию о своей деятельности. Мера действует до конца 2022 года и касается банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и НПФ.

Организациям разрешено не указывать информацию о контролирующих лицах, членах органов управления. Также им позволено не раскрывать информацию о реорганизациях, преобразованиях и присоединениях.

Кроме того, совет директоров ЦБ РФ на время действия меры не обязан раскрывать указанную информацию на своей сайте.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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