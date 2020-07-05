Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона

До нововведения через Систему быстрых платежей осуществлялись только переводы между счетами физлиц в разных банках, переводы на брокерский счет и оплата товаров и услуг в некоторых магазинах. Новый функционал можно использовать для любых целей. Например, он позволит получать доходы от инвестиций, выигрыши в акциях, страховки или деньги от продажи автомобиля в автосалоне.

Через СБП работодатель сможет перечислять зарплату. Механизм будет востребован и при выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам, рассказал руководитель направления развития электронной коммерции «Райффайзенбанка» Георгий Коннов. Пользоваться сервисом будут страховые и управляющие компании, микрофинансовые организации.

Новый сервис поможет бизнесу оптимизировать расходы на проведение платежей, благодаря низким комиссиям и круглосуточному режиму работы, отметила директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

Первыми, кто воспользовался новым способом переводов, стали банк «Русский стандарт» и ВТБ. А в «Райффайзенбанке» рассказали, что приняли первую транзакцию от клиента через СБП.

«Для b2c-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке-участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии», — объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В дальнейшем планируют запустить переводы от государства в адрес физических лиц и наоборот. Это позволит гражданам получать пенсии и социальные выплаты и оплачивать коммунальные услуги, штрафы, госпошлины.

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