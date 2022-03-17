Банки получили предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж

ЦБ РФ разослал банкам предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж, которые проводятся в обход введенных ограничений. Банкам поручили пристально следить за переводами в том числе физических лиц.

Письмо с предписанием для кредитных организаций подписано заместителем председателя Банка России Юрия Исаева, пишут «Ведомости».

ЦБ РФ рекомендовал банкам внимательно следить за операциями по выводу валюты за рубеж. Ранее сумму, которую можно переводить за границу, ограничили для предотвращения оттока валюты из России.

Особое внимание Банка России попросил уделять попыткам вывода денег юрлицами-резидентам так называемых недружесвтенных стран, в число которых входят США, страны Евросоюза и Великобритания. Повышенное внимание также рекомендовали уделять операциям с цифровой валютой.

Банки попросили обращать внимание на нестандартное поведение клиентов, например, подозрительную активность в проведении операций и изменение характера расходов.

ЦБ РФ предписал принимать к подозрительным операциям меры вплоть до блокировки транзакций.

Вывод валюты из России в настоящее время ограничен. Разрешено переводить родственникам за границу не более $5 тыс. в валюте, вывозить наличные из России разрешено в сумме не более $10 тыс.

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