Бывший инвестиционный директор РВК Алексей Басов покинул компанию

Советник генерального директора по инвестиционным вопросам Российской венчурной компании, ранее занимавший в ней должность инвестиционного директора Алексей Басов сообщил, что уволился из компании. В РВК Алексей Басов работал с 2017 года.

Об уходе из Российской венчурной компании Алексей Басов сообщил на своей странице в Facebook.

«Я завершил сотрудничество с РВК. Невероятно рад был строить компанию с масштабными государственными и коммерческими задачами, помогать портфельным инвестициям развиваться, делать наш VC-рынок прозрачным и системным», – написал Алексей Басов.

В последние несколько месяцев Басов занимал в РВК должность советника генерального директора по инвестиционным вопросам.

В июне 2021 года Алексей Басов сообщил, что покинул должность инвестиционного директора РВК.

«С ноября 2020, когда РФПИ в рамках реформы институтов развития взял под управление РВК, мы совместно трудились над переосмыслением и новым этапом эволюции главного фонда фондов страны. [...] Но скорости и плотности событий, честно говоря, не хватало. [...] Я понял, что пришла пора отойти от операционного управления инвестиционным бизнесом РВК», – написал тогда он.

В РВК Алексей Басов работал с 2017 года. За это время, по словам Басова, удалось полностью реформировать инвестиционную стратегию РВК, создать новые частные и корпоративные фонды, довести объем управляемого капитала до $1 млрд, закрыть более 100 сделок, увеличить стоимость портфеля в полтора раза, и впервые с момента основания РВК в 2006 году достичь положительного возврата на капитал.

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Фото на обложке: Facebook