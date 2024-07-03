Бывший CEO компании «Флант» Баталов стал коммерческим директором IT-компании KTS. Александр Баталов работал во «Фланте» 8 лет, 6 из которых — в должности гендиректора. Одной из ключевых задач Боталова в KTS станет увеличение числа энтерпрайз-клиентов в портфолио.

Коммерческое направление IT-компании KTS возглавил Александр Баталов. Об этом RB.RU рассказали в KTS.

Задачами Баталова в должности коммерческого директора KTS станут рост числа энтерпрайз-клиентов в портфолио, увеличение узнаваемости бренда, выстраивание долгосрочных отношений с компаниями и повышение эффективности бизнес-процессов.

Во «Фланте» Баталов работал в течение 8 лет. 6 из них он возглавлял компанию. Под руководством Баталова «Фланту» удалось увеличить выручку с 30 млн до 1 млрд рублей.