Назван чистый отток инвестирующих в Россию фондов за неделю

Чистый отток из фондов, которые инвестируют в российские активы и облигации, за неделю по 11 августа составил $20 млн. Ранее эксперты сообщали, что отток инвестиций из России происходит из-за низкого интереса к фондам развивающихся стран.

Об этом свидетельствуют данные обзора компании BCS Global Markets, передает «Коммерсантъ».

Подразделение приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Управляющие EPFR в конце июля сообщали, что отток инвестиций из России происходит на фоне в целом низкого интереса к фондам развивающихся стран.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире сопровождается опасениями инвесторов относительно темпов роста основных экономик, что привело к коррекции как на фондовых, так и на сырьевых рынках», — добавили они.

Тогда же эксперты предположили, что в ближайшие недели приток средств в российские акции может возобновиться.

В более раннем обзоре компании BCS Global Markets отмечалось, что чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю по 28 июля составил $70 млн.

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Фото: 88studio / Shutterstock