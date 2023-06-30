beAmore: в России запустили еще один аналог Tinder

В России запустили очередное приложение для знакомств — beAmore. Главное отличие, по словам основателя Влада Внучкова, Voicedate и Fridaymates — голосовые свидания и «пятничный движ».

Разработка приложения длилась 13 месяцев: в нем шесть сервисов, с помощью которых можно создать отношения по целям, интересам и увлечениям.

Сейчас приложение доступно для скачивания в трех маркетах Playmarket, RuStore, AppGallery. В планах на ближайшую неделю разместить его в App Store.

Американская компания Match Group, специализирующаяся на сервисах для знакомств, в том числе Tinder, объявила об уходе из России до 30 июня. После этого сразу несколько компаний заявили о создании российской альтернативы Tinder:

В феврале ювелирная сеть Sunlight сообщила о планах запустить сервис для знакомств, сочетающего Tinder и TikTok. Платформа обошлась Sunlight в 120 млн рублей, в сумму вошли зарплаты разработчиков Sunlight Play, а не только сервиса знакомств.

VK запустил бета-версию standalone-приложения «VK Знакомств» для Android. Пользователи смогут общаться не только внутри «ВКонтакте», но и в отдельном приложении.

В середине июня на рынок онлайн-знакомств России и стран СНГ вышло дейтинг-приложение Twinby, созданное по результатам научных исследований НИУ ВШЭ.

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