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beAmore: в России запустили еще один аналог Tinder

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России запустили очередное приложение для знакомств — beAmore. Главное отличие, по словам основателя Влада Внучкова, Voicedate и Fridaymates — голосовые свидания и «пятничный движ».

beAmore: в России запустили еще один аналог Tinder

Разработка приложения длилась 13 месяцев: в нем шесть сервисов, с помощью которых можно создать отношения по целям, интересам и увлечениям.

Сейчас приложение доступно для скачивания в трех маркетах Playmarket, RuStore, AppGallery. В планах на ближайшую неделю разместить его в App Store.

Американская компания Match Group, специализирующаяся на сервисах для знакомств, в том числе Tinder, объявила об уходе из России до 30 июня. После этого сразу несколько компаний заявили о создании российской альтернативы Tinder:

  • В феврале ювелирная сеть Sunlight сообщила о планах запустить сервис для знакомств, сочетающего Tinder и TikTok. Платформа обошлась Sunlight в 120 млн рублей, в сумму вошли зарплаты разработчиков Sunlight Play, а не только сервиса знакомств.
  • VK запустил бета-версию standalone-приложения «VK Знакомств» для Android. Пользователи смогут общаться не только внутри «ВКонтакте», но и в отдельном приложении.
  • В середине июня на рынок онлайн-знакомств России и стран СНГ вышло дейтинг-приложение Twinby, созданное по результатам научных исследований НИУ ВШЭ. 

Фото на обложке: Unsplash

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