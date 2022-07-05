«Билайн» решил отказаться от 3G к осени в Москве и Московской области

К началу осени в Москве и Московской области «Вымпелком» переведет используемые для 3G частоты в диапазоне 2,1 ГГц в LTE (4G). Владельцам телефонов с 3G придется отказываться от смартфонов. До конца 2023 года оператор решил отказаться от 3G в более 25 регионах России.

Клиентам нужно будет проверить SIM-карту, чтобы она подключалась к 4G, задать приоритет стандарта LTE в настройках смартфона, сообщил «Коммерсантъ».

По оценке гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, в Московско меньше 3% смартфонов, поддерживающих только сети 3G, а в регионах — до 5%.

МТС продолжит переводить в Москве из 3G в LTE «по мере проведения модернизации сети». В 2021 году оператор провел замену в диапозоне 2,1 ГГЦ в Санкт-Петербурге, он запланирован и в других областях. Tele2 меняла диапазон 2,1 ГГц из 3G в LTE в Москве в прошлом году. Компания намерена продолжать эту работу для поддержания нужной емкости сети согласно с темпами роста трафика.

Глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что 3G могут отключить первым в условиях дефицита емкости сетей. Он сказал, что операторы оставят GSM-сети для доступа к голосовой связи в удаленных местах, доступ же в интернет обеспечивается по LTE-сетям.

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