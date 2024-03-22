«Билайн» закрывает сразу два десятка развлекательных и образовательных сервисов. С 1 апреля прекращают работу сервисы по подготовке к ЕГЭ, самоучители по иностранным языкам и другие. В компании говорят, решение принято после тщательного анализа и оценки эффективности.

«Билайн» с 1 апреля закрывает более двадцати образовательных и развлекательных сервисов