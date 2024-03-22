«Билайн» с 1 апреля закрывает более двадцати образовательных и развлекательных сервисов

«Билайн» закрывает сразу два десятка развлекательных и образовательных сервисов. С 1 апреля прекращают работу сервисы по подготовке к ЕГЭ, самоучители по иностранным языкам и другие. В компании говорят, решение принято после тщательного анализа и оценки эффективности.
На своем сайте компания сообщила клиентам, что оплата по подпискам перестанет списываться автоматически, отключать подписку самостоятельно не потребуется.
Как уточнили RB.RU в пресс-службе «Билайн», решение соответствует стратегии компании по оптимизации портфеля услуг. В приоритете компании — развитие наиболее востребованных продуктов.
«Мы закрыли все подписки на так называемые oldschool сервисы. Наша цель — обеспечить максимальную прозрачность сценариев подключения и гарантировать, что сервисы, которые мы предлагаем, активно используются и приносят реальную пользу нашим клиентам», — сказали в «Билайн».
С 1 апреля недоступными станут следующие сервисы: «билайн Журналы», «Караоке», «Музыкальная волна», «Ремембер», «Репетитор по ЕГЭ», «Решебник по ГИА», «Решебник по ЕГЭ», «Решебники ЕГЭ», «Самоучитель английского», «Самоучитель английского+», «Самоучитель испанского», «Самоучитель итальянского», «Самоучитель немецкого», «Самоучитель русского», «Самоучитель французского», «Уроки английского», «Уроки английского_2.0», «Уроки испанского», «Уроки итальянского», «Уроки немецкого», «Уроки русского» и «Уроки французского».
Фото на обложке: SSV.Photo /
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