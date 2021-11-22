Бизнес предупредил о перебоях с поставками из-за кризиса в Беларуси

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) попросил правительство помочь с решением проблемы грузовых автоперевозок из Европы в Россию. Причина обращения — 25-километровые пробки из грузовиков на контрольно-пропускном пункте «Бобровники» в Беларуси и увеличении времени перехода границы до 80 часов.
Пробка из грузовиков грозит перебоями в поставках товаров, включая предметы первой необходимости. С задержками уже столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупредили о рисках повышении цен, сообщил «Коммерсантъ».
По данным организации, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, при том что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на €300 на одну машину. Использование другого транспорта, отмечают там, сопряжено с существенным увеличением стоимости доставки.
Пресс-служба правительства сообщила, что письмо КСИИ пока не поступало. Минтранс и Минпромторг не предоставили комментарии газете. Пока ситуация на «Бобровниках» не критическая, но прогнозировать ее развитие сложно, рассказал источник газеты в крупной торговой сети.
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обострился в ноябре, когда там собрались тысячи мигрантов, которые пытались перебраться в Евросоюз.
Беженцы несколько раз пытались штурмовать польскую границу, военные применили против них водометы и слезоточивый газ. Европа обвинила в кризисной ситуации Минск, глава Беларуси Александр Лукашенко опроверг обвинения.
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Фото на обложке: Siwakorn1933 /
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