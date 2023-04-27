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В сервисе каршеринга BelkaCar стала доступна аренда «Москвича3»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В парке сервиса каршеринга BelkaCar появились «Москвичи», в столице машину «Москвич3» можно арендовать по цене от 11,6 рубля за минуту. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В сервисе каршеринга BelkaCar стала доступна аренда «Москвича3»

Аренда машины на сутки обойдется в сумму от 2 250 рублей.      

Уже сейчас доступен кроссовер в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. в сочетании с автоматической трансмиссией CVT.

Ранее первые 50 «Москвичей» получил сервис «Яндекс.Такси». С компанией заключено соглашение на поставку 5 тыс. автомобилей.   

«Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Активы автоконцерна в России были переданы в собственность государства, а предприятие с мощностями отдали администрации столицы.

Фото на обложке: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

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