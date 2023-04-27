В сервисе каршеринга BelkaCar стала доступна аренда «Москвича3»

В парке сервиса каршеринга BelkaCar появились «Москвичи», в столице машину «Москвич3» можно арендовать по цене от 11,6 рубля за минуту. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Аренда машины на сутки обойдется в сумму от 2 250 рублей.
Уже сейчас доступен кроссовер в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. в сочетании с автоматической трансмиссией CVT.
Ранее первые 50 «Москвичей» получил сервис «Яндекс.Такси». С компанией заключено соглашение на поставку 5 тыс. автомобилей.
«Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Активы автоконцерна в России были переданы в собственность государства, а предприятие с мощностями отдали администрации столицы.
Фото на обложке: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Свой бизнес по сравнению с работой в найме – сущий ад»: 7 историй от предпринимателей
- 2 Стартапчики: Каршеринг BelkaCar
- 3 Екатерина Макарова (BelkaCar): «3 попытки угона, 3 мошенничества, 20 фейковых аккаунтов. 2017, мы готовы!»
- 4 Каршеринги Москвы и Санкт-Петербурга
- 5 Скандалы года: уроки кризисных коммуникаций
ВОЗМОЖНОСТИ
27 апреля 2023
29 апреля 2023
30 апреля 2023