ЦБ сделает бесплатными переводы цифровых рублей

Переводы цифровых рублей между физическими лицами в России планируется сделать бесплатными; комиссия может взиматься за оплату товаров, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

ЦБ планировал представить прототип платформы для цифрового рубля к концу 2021 года, а в 2022-м начать тестировать валюту. Госпожа Скоробогатова подтвердила эти сроки, уточнив, что с реализацией проекта нужно «двигаться очень аккуратно», сообщает «Коммерсант».

На первом этапе регулятор планирует протестировать операции с цифровым рублем «по наиболее простым платежам и переводам» — в частности, переводам между физлицами и от физлица юрлицу.

Предварительно ЦБ рассчитывает, что переводы между физлицами должны быть бесплатными. «С точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей (СБП)»,— добавила Скоробогатова агентству «Интерфакс». В настоящий момент комиссия в СБП составляет от 0,4 до 0,7%.

Скоробогатова также отметила, что Центробанк не планирует устанавливать лимиты на остатки в цифровом рубле.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: alexaynovikov / Depositphotos