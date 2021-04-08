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ЦБ сделает бесплатными переводы цифровых рублей

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Переводы цифровых рублей между физическими лицами в России планируется сделать бесплатными; комиссия может взиматься за оплату товаров, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

ЦБ сделает бесплатными переводы цифровых рублей

ЦБ планировал представить прототип платформы для цифрового рубля к концу 2021 года, а в 2022-м начать тестировать валюту. Госпожа Скоробогатова подтвердила эти сроки, уточнив, что с реализацией проекта нужно «двигаться очень аккуратно», сообщает «Коммерсант».

На первом этапе регулятор планирует протестировать операции с цифровым рублем «по наиболее простым платежам и переводам» — в частности, переводам между физлицами и от физлица юрлицу. 

Предварительно ЦБ рассчитывает, что переводы между физлицами должны быть бесплатными. «С точки зрения переводов, которые осуществляются в оплату товаров и услуг, комиссия может быть установлена, но не более, чем она сейчас установлена в системе быстрых платежей (СБП)»,— добавила Скоробогатова агентству «Интерфакс». В настоящий момент комиссия в СБП составляет от 0,4 до 0,7%.

Скоробогатова также отметила, что Центробанк не планирует устанавливать лимиты на остатки в цифровом рубле.

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Фото: alexaynovikov / Depositphotos

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