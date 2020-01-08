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В России снизили беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

С 1 января 2020 года в России снизился беспошлинный порог на товары из зарубежных онлайн-магазинов. Пошлину будут брать с посылок дороже €200. Об этом сообщает «Интерфакс».

В России снизили беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Порог был снижен Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше €200 или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг», — рассказали агентству в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Беспошлинный порог будет распространяться на новые, а также на сделанные в 2019 году и пока не доставленные заказы.

Нормы провоза будут применять к каждой отдельной посылке, а не к отправлениям за месяц, как было раньше.

Напомним, в 2019 году ежемесячный беспошлинный лимит для россиян составлял €500 и 31 кг, ранее — €1000 и 31 кг.

Самолетом без уплаты пошлин и налогов россияне вправе провести товары стоимостью до €10 тысяч и весом до 50 кг, на автомобиле, поезде, морским и речным транспортом — товары стоимостью до €500 и весом до 25 кг.

Фото: William Potter / Shutterstock.com

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