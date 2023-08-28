Россияне назвали лучшие покупки в 2023 году — исследование

Сервис Superjob провел исследование среди 1,6 тыс. россиян и выяснил, какие покупки в этом году они считают лучшими. В топе — гаджеты и бытовая техника. С результатами опроса ознакомился RB.RU.

Рейтинг лучших возглавляют смартфоны и планшеты — 12%, еще 10% порадовались новой бытовой технике, столько же — одежде и обуви. Лучшими покупками у 5% респондентов оказались путевки и деликатесы, а 4% рады, что обзавелись спорттоварами.

О покупке недвижимости и мебели рассказали по 3% россиян. Удачно купили автомобиль 2%. Столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы.

Среди других удачных покупок — инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и др.

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