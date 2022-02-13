Россиянам посоветовали хранить деньги в долларах и швейцарских франках

Самыми перспективными валютами на сегодняшний день являются американский доллар и швейцарский франк — они имеют больше шансов на рост относительно других валют. Этим мнением поделился доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Комментарии Григорьева опубликовало агентство «Прайм». По мнению специалиста, доллар США — универсальное платежное средство, а американская экономика остается крупнейшей на планете. Именно поэтому доллар будет расти не только к рублю, но и к евро.

«Если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3-5% по отношению к евро», — считает эксперт.

Сильные позиции должен сохранить швейцарский франк. По мнению Григорьева, «благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии» местная валюта может вырасти по отношению как к доллару, так и к евро.

Экономист также рассказал о возможном росте юаня в случае укрепления экспертной экономики Китая:

«Китайский юань очень сильно зависит от экспортной активности Китая, которая, в свою очередь, является производной от состояния глобальной экономики».

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