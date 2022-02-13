Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россиянам посоветовали хранить деньги в долларах и швейцарских франках

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Самыми перспективными валютами на сегодняшний день являются американский доллар и швейцарский франк — они имеют больше шансов на рост относительно других валют. Этим мнением поделился доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Россиянам посоветовали хранить деньги в долларах и швейцарских франках

Комментарии Григорьева опубликовало агентство «Прайм». По мнению специалиста, доллар США — универсальное платежное средство, а американская экономика остается крупнейшей на планете. Именно поэтому доллар будет расти не только к рублю, но и к евро.

«Если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3-5% по отношению к евро», — считает эксперт.

Сильные позиции должен сохранить швейцарский франк. По мнению Григорьева, «благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии» местная валюта может вырасти по отношению как к доллару, так и к евро.

Экономист также рассказал о возможном росте юаня в случае укрепления экспертной экономики Китая: 

«Китайский юань очень сильно зависит от экспортной активности Китая, которая, в свою очередь, является производной от состояния глобальной экономики».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  2. 2 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  3. 3 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
  4. 4 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
  5. 5 Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса

ВОЗМОЖНОСТИ

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

CultTech Accelerator

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ