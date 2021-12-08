Российская ассоциация венчурного инвестирования назвала лучший фонд 2021 года

Лучшим венчурным инвестором 2021 года признан фонд LETA Capital, свидетельствуют итоги ежегодной премии «Венчурный инвестор» 2021 года, которую проводит Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ).

В шорт-лист этой номинации также вошли фонды ТМТ Investments Plc и Moscow Seed Fund.

Номинантами года на «Лучший выход» из стартапов стали Softline Venture Partners с продажей компании «Онлайн Патент», iTech Capital и Runa Capital с выходом из Ecwid и ООО «Биофонд РВК» с выходом из Genetico. Победу одержали iTech Capital и Runa Capital.

Лучшим венчурным инвестором в реальный сектор жюри премии признало Moscow Seed Fund. Конкурентами фонда в этой номинации были Дальневосточный фонд высоких технологий и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

В номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы» победил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. За это звание также боролись Pulsar Venture Capital и Венчурный фонд Самарской области.

Победителем в номинации «Лучший венчурный инвестор. Корпорации» была признана компания VK (ранее — Mail.ru Group).

В номинации «Лучшая сделка» за победу боролись пять фондов (рассматривались сделки за 2020 год):

Gagarin Capital I, инвестиция в iFarm

Leta Capital и TMT Investments, инвестиция в Novakid

AddVenture, инвестиция в BestDoctor

Digital Evolution Ventures, инвестиция в MELScience

Решением жюри победа в этой номинации была присуждена фонду AddVenture за инвестицию в компанию BestDoctor.

Премия «Венчурный инвестор» учреждена РАВИ и РВК в 2014 году и присуждается лидерам российской отрасли венчурного инвестирования — фондам, демонстрирующим высокий класс и культуру инвестиционной деятельности, устанавливающим профессиональные стандарты бизнес-практик и определяющим ключевые тренды отечественной венчурной индустрии.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash