Tele2 отказалась от планов повышать стоимость безлимитного тарифа

Tele2 не станет значительно повышать стоимость безлимитного тарифа. Оператор пошел на такой шаг после того, как ФАС и Минцифры собрались проверить обоснованность повышения – с 450 рублей до 750 рублей в месяц единовременно.
Минцифры сообщило, что Tele2 повысит стоимость безлимита всего на 50 рублей в соответствии с действующими правилами и на текущий индекс потребительских цен.
Пользователи безлимитного тарифа от Tele2 начали получать сообщения от оператора, что стоимость тарифа поднимется с 450 рублей до 750 рублей в месяц 21 июня. В этот же день Минцифры и ФАС сообщили, что проведут проверку Tele2 на обоснованность такого значительного единовременного повышения тарифа.
В Минцифры уточнили, что операторы мобильной связи могут без предупреждения повышать тарифы только на величину накопленной за текущий год инфляции, которая по данным на май составляет 11,8%.
Фото на обложке: Mats Wiklund /
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24 июня 2022