Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Джефф Безос впервые за 20 лет купил акции Amazon — всего одну штуку

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Джефф Безос впервые с 2002 года купил акции основанной им корпорации Amazon. Опрошенные Bloomberg аналитики пришли в недоумение, поскольку Безос не увеличивал свою долю в Amazon в течение 20 лет и купил всего одну акцию корпорации – покупка обошлась мультимиллиардеру в $115.

Джефф Безос впервые за 20 лет купил акции Amazon — всего одну штуку

Основатель Amazon Джефф Безос впервые с 2002 года увеличил свою долю в компании. Миллиардер купил одну акцию Amazon за $115, говорится в отчете Безоса перед SEC.

Безос не покупал акции Amazon в течение 20 лет, отмечает Bloomberg. На данный момент основатель Amazon владеет 9,7% акций компании и контролирует еще 2,9% акций, которые принадлежат его бывшей жене Маккензи Скотт.

Forbes оценивает состояние Безоса в $146,2 млрд, он занимает третью строчку в списке самых состоятельных людей планеты.

В течение последних 20 лет Джефф Безос только продавал акции основанной им компании. За это время миллиардер выручил от продажи акций Amazon около $30 млрд. На эти деньги Безос финансирует множество своих проектов, среди которых стартап по космическому туризму Blue Origin.

Фото на обложке: nypost

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
  2. 2 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
  3. 3 За сколько лет разбогатели известные миллиардеры
  4. 4 Инфографика: как Джефф Безос стал самым богатым человеком на Земле
  5. 5 Как справляются со стрессом самые успешные люди

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2023

Код для всех

11 июня 2023

Investment Readiness Accelerator

11 июня 2023

«Начни иначе»

Все ВОЗМОЖНОСТИ