Джефф Безос впервые за 20 лет купил акции Amazon — всего одну штуку

Джефф Безос впервые с 2002 года купил акции основанной им корпорации Amazon. Опрошенные Bloomberg аналитики пришли в недоумение, поскольку Безос не увеличивал свою долю в Amazon в течение 20 лет и купил всего одну акцию корпорации – покупка обошлась мультимиллиардеру в $115.

Основатель Amazon Джефф Безос впервые с 2002 года увеличил свою долю в компании. Миллиардер купил одну акцию Amazon за $115, говорится в отчете Безоса перед SEC.

Безос не покупал акции Amazon в течение 20 лет, отмечает Bloomberg. На данный момент основатель Amazon владеет 9,7% акций компании и контролирует еще 2,9% акций, которые принадлежат его бывшей жене Маккензи Скотт.

Forbes оценивает состояние Безоса в $146,2 млрд, он занимает третью строчку в списке самых состоятельных людей планеты.

В течение последних 20 лет Джефф Безос только продавал акции основанной им компании. За это время миллиардер выручил от продажи акций Amazon около $30 млрд. На эти деньги Безос финансирует множество своих проектов, среди которых стартап по космическому туризму Blue Origin.

Фото на обложке: nypost