В России создадут фотографию из фотографий размером с футбольное поле

В России создадут фотографию из фотографий размером с футбольное поле. Она повторит собой первую в мире фотографию, сделанную в 1826 году. Каждый из триллиона пикселей будет конкретным снимком, который участники проекта отправят авторам.

Проект получил название TeraPix.Art. Фотография размером 105х68 метров будет состоять из одного триллиона пикселей в электронном виде. Каждый пиксель будет заполнен снимками, которые участники проекта отправят авторам. Это может сделать любой желающий на сайте.

Снимки будут представлены в четырех тематических блоках: люди, природа, архитектура и технологии. Все присланные фотографии при помощи специальной технологии сборки объединят. Результат повторит собой первую в мире фотографию, сделанную Жозефом Ньепсом в 1826 году.

Жозеф Ньепс, «Вид из окна» (1826 г.)

«Принимая участие в создании самой большой фотоработы в мире, участники проекта станут соавторами самого большого цифрового произведения искусства, а их фотографии попадут в заявку на участие в Книге рекордов Гиннесса и Книге рекордов России», – отметили авторы проекта.

Создатели фотографии планируют токенизировать ее и разделить на 200 частей.

«Один из таких токенов будет подтверждать право владения доменом terapix.art, второй будет выпущен на итоговое полученное изображение, а оставшиеся 198 будут представлять собой виртуальные галереи с работами участников проекта», – пояснили авторы.

Создателями проекта TeraPix.Art являются журнал «Российское фото», международная премия 35AWARDS и Владимир Повшенко.

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