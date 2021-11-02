Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России создадут фотографию из фотографий размером с футбольное поле

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России создадут фотографию из фотографий размером с футбольное поле. Она повторит собой первую в мире фотографию, сделанную в 1826 году. Каждый из триллиона пикселей будет конкретным снимком, который участники проекта отправят авторам.

В России создадут фотографию из фотографий размером с футбольное поле

Проект получил название TeraPix.Art. Фотография размером 105х68 метров будет состоять из одного триллиона пикселей в электронном виде. Каждый пиксель будет заполнен снимками, которые участники проекта отправят авторам. Это может сделать любой желающий на сайте.

Снимки будут представлены в четырех тематических блоках: люди, природа, архитектура и технологии. Все присланные фотографии при помощи специальной технологии сборки объединят. Результат повторит собой первую в мире фотографию, сделанную Жозефом Ньепсом в 1826 году.

Жозеф Ньепс, «Вид из окна» (1826 г.)

«Принимая участие в создании самой большой фотоработы в мире, участники проекта станут соавторами самого большого цифрового произведения искусства, а их фотографии попадут в заявку на участие в Книге рекордов Гиннесса и Книге рекордов России», – отметили авторы проекта.

Создатели фотографии планируют токенизировать ее и разделить на 200 частей.

«Один из таких токенов будет подтверждать право владения доменом terapix.art, второй будет выпущен на итоговое полученное изображение, а оставшиеся 198 будут представлять собой виртуальные галереи с работами участников проекта», – пояснили авторы.

Создателями проекта TeraPix.Art являются журнал «Российское фото», международная премия 35AWARDS и Владимир Повшенко.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
  2. 2 Как устроен рынок NFT-арта
  3. 3 Как стать владельцем NFT-работы и почему это стоит сделать уже сейчас?
  4. 4 Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест
  5. 5 Бесплатное пополнение карт «Мир» в любых банкоматах и выставка NFT: финтех-дайджест
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма