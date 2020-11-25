«Билайн Бизнес» начал создание онлайн-карты российских предпринимателей

«Билайн Бизнес», предоставляющий телекоммуникационные услуги корпоративным клиентам, объявил о запуске новой площадки — «Бизнес.Вместе». С её помощью предприниматели смогут находить деловых партнеров в своем городе, проводить совместные акции и привлекать новых клиентов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Это бесплатная площадка, где российские компании могут отметить свою локацию на предоставленной карте. Также можно указать информацию о действующих или запланированных акциях.

Внесение информации на карту происходит через личный кабинет на платформе «Билайн ПРОдвижение», где также поребуется указать контактные данные компании.

«Теперь перечень инструментов ["Билайн ПРОдвижения"] пополнился сервисом для поиска партнёров "Бизнес.Вместе". Он обещает стать полноценной и очень удобной базой данных, которой сможет воспользоваться каждый предприниматель. Преимущество нового сервиса — многофункциональность», — рассказывает исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКом» Максим Зайков.

По заявлению компании, с помощью сервиса можно:

создать сеть партнеров;

обмениваться с партнерами клиентской базой;

вести совместные с партнерами продажи.

Отмечается, что компании, которые внесут информацию о своём бизнесе — профиль и акции, получат в подарок промокод на 500 таргетированных СМС. Их можно будет использовать в первой рекламной кампании при заказе от 2 до 4 тысяч таргетированных СМС. Промокод будет действовать до 31 декабря этого года.

«Билайн ПРОдвижение» — платформа, включающая функционал таргетированной рекламы через смс, контекстную и баннерную рекламу, звонки, мобильные опросы, анализ аудитории для формирования маркетинговой стратегии МСБ.

«ВымпелКом» представляет бренд «Билайн» и предлагает своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн Бизнес» — структурное подразделение компании «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. По собственным данным, в портфеле сервиса более 70 бизнес-решений, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.

Фото: Pavel Permyakov / Shutterstock