Бывшая директор департамента отчетности Банка России войдет в руководство Binance

Криптобиржа Binance назначила на должность GR-директора в России и СНГ Ольгу Гончарову, которая до этого семь лет руководила департаментом сбора и обработки отчетности в Центральном Банке (ЦБ).

Гончарова будет налаживать взаимодействие с госорганами в России и СНГ, продвигать GR-инициативы, а также будет курировать работу с крупнейшими ассоциациями участников финрынка, сообщил «Коммерсантъ».

Гончарова работала в Ernst & Young менеджером в Global Financial Services Group, в 2008-2014 годах занимала должность директора департамента бухгалтерского учета и отчетности в «ЮниКредит Банке», с 2014 года была директором департамента сбора и обработки отчетности ЦБ.

Также Binance объявила о других назначениях в России и Украине. Директором Binance в РФ станет Владимир Смеркис, который ранее работал в Mail.ru Group, A1, Global Point и Red Bull. Также он является сооснователем платформы для управление криптоактивами Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition.

Смеркис будет усиливать присутствие Binance в России, а также заниматься легитимизацией, GR взаимодействием, маркетингом, PR и другими задачами.

Генеральным менеджером в Украине назначен Кирилл Хомяков, который с 2019 года возглавлял Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины, а также работал в Intesa San Paolo, BNP Paribas, «Пиреус-Банке» и «Меллон Украина».

Он станет ответственным за укрепление позиций на локальном рынке, реализацию глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействие с госорганами и общественными организациями.

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