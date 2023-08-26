Криптобиржа Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля

Криптобиржа Binance с 26 августа вводит ограничения для россиян, прошедших верификацию KYC («знай своего клиента»), на торги любой валютой, кроме рубля через сервис Binance P2P. Клиенты биржи подтверждают в Telegram-группах отсуствие возможности P2P-операций в других валютах.

Сервисы p2p пользуются популярностью среди россиян с 2022 года. Инструмент позволяет переводить средства за границу, поэтому стал востребован в РФ на фоне отключения банков от SWIFT. С помощью p2p можно отправить деньги с одного криптокошелька на другой, а также приобрести криптовалюту.

В апреле 2022 года Binance ввела лимит для россиян на хранение средств на своих криптокошельках в €10 тыс. Спустя год Binance запретила покупку и продажу евро и долларов через свой p2p-сервис для россиян.

5 июня 2023 Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance. Это вызвало снижение курса фирменного токена компании, а также стремительный отток активов.

Через два месяца Visa и Mastercard отказались от партнерства с Binance на фоне проблем с регуляторами. В течение лета Binance пришлось уйти с рынков Великобритании, Германии, Кипра, Нидерландов и нескольких других стран.

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