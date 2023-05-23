Bing стал самым популярным поисковиком в Китае благодаря интеграции с ChatGPT

Интеграция ChatGPT в поисковик Bing привела к росту его популярности – в Китае он стал самым популярным поисковым сервисом, сместив с первой строчки китайский Baidu. По последним данным, Bing пользуются 37,4% жителей КНР.
Поисковик Bing от Microsoft обошел китайский аналог Baidu и стал самым популярным поисковым сервисом в Китае. Об этом говорится в исследовании Statcounter за апрель текущего года.
Доля Bing значительно выросла – по данным аналитиков им пользуются 37,4% жителей Китая. Baidu сместился на второе место с долей 27%. Российский «Яндекс» занял четвертую строчку с долей 7,45%.
Bing набрал популярность в Китае благодаря интеграции с ChatGPT. Microsoft недавно добавил функции чат-бота в поисковую систему. Ранее Bing начала использовать языковую систему GPT 3.5, а после перешла на улучшенную GPT-4.
Фото на обложке: Casimiro PT /
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