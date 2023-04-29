Компания Brave отказалась от Microsoft Bing Search в своих продуктах

Компания-разработчик ориентированного на полную конфиденциальность веб-браузера и поисковой системы Brave Search отказалась от выдачи результатов API‑запросов через Bing от Microsoft в своих продуктах. И хотя компания уверяет, что все дело в невостребованности Bing, эксперты подозревают, что дело может быть в стоимости использования технологии, на которую Microsoft повысила цены несколько месяцев назад.

«Каждый результат веб-поиска, отображаемый в Brave Search, теперь обслуживается нашим собственным поисковым индексом, мы удалили из выдачи все API-запросы Bing», — уверяют в компании (цитата по The Verge).

Это сообщение появилось спустя всего несколько месяцев после того, как Microsoft ввела повышенные тарифы для третьих сторон, использующих ее поисковые API-протоколы. После этих новостей аккаунты Brave писали об этом скачке цен, как о «беспрецедентном».

Сейчас же Brave утверждает, что отказ от Bing вызван другой причиной: выдачи этой системы использовались только в 7% запросов. Но важно понимать, что на момент создания Brave Search в 2021 году сторонних выдач на платформе было всего 13% (то есть выдачи Bing составляли больше половины).

Теперь, без Bing, поиск Brave будет полностью полагаться на свой собственный поисковый протокол — по крайней мере, он будет работать по умолчанию.

При этом компания в своем сообщении делает оговорку: те пользователи, которые считают, что Brave до сих пор не дает высококачественных релевантных результатов, все еще могут добавлять результаты поиска от Google в свои запросы в качестве запасного варианта.

Таким образом, речь не идет о полном отказе компании от использования протоколов третьих сторон, просто фирма предпочла продукт Alphabet, а не Microsoft.

Разработчик позиционирует Brave Search как «самую быстрорастущую поисковую систему со времен Bing». Среднесуточные запросы достигают 22 млн. Компания также работает над созданием собственного ИИ-поисковика.

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