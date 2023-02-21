Мошенники начали массово регистрировать токены со словами ChatGPT и Bing в названии

По данным занимающегося блокчейн-безопасностью сервиса PeckShield, за последнюю неделю мошенники зарегистрировали несколько десятков токенов со словами ChatGPT и Bing в названии. Два из них уже закрылись, украв средства вложившихся пользователей.

PeckShield опубликовали в своем Twitter список криптоадресов мошенников, прикрывающихся популярными сервисами ChatGPT и Bing для кражи денег пользователей. По данным сервиса, более десяти из них связаны с одним и тем же человеком.

Часть списка с мошенниками / PeckShield

Мошеннические криптовалюты с громким инфоповодом в названии — не новое явление. Ранее злоумышленники уже обогащались на пользователях, регистрируя токены со словом Squid на пике популярности сериала «Игра кальмара» (Squid Game) и с упоминанием королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти.

Тем не менее, схема все еще работает — люди вкладывают миллионы долларов в проекты с популярными словами в названии, надеясь преумножить свои вложения.

Например, один из токенов, упомянутых в посте PeckShield вырос на 13000% прежде, чем обвалиться на 99% из-за действий его создателей.

Фото на обложке: Rolf van Root / Unsplash