Правительство утвердило право россиян заселяться в гостиницы по биометрии

Правительство утвердило право россиян заселяться в гостиницы по биометрии. Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрирован в единой биометрической системе. Опцию запустят в пилотном режиме во второй половине 2024 года.

Власти утвердили возможность и право россиян на заселение в гостиницы по биометрическим данным. Об этом пишет РБК.

Воспользоваться сервисом смогут россияне, которые зарегистрированы в единой биометрической системе. Для подтверждения личности достаточно будет одного взгляда, отметили в правительстве.

Сервис запустят в пилотном режиме во второй половине 2024 года. Он призван снизить нагрузку на гостиницы в период высокого спроса.

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