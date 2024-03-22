Правительство утвердило право россиян заселяться в гостиницы по биометрии. Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрирован в единой биометрической системе. Опцию запустят в пилотном режиме во второй половине 2024 года.
Власти утвердили возможность и право россиян на заселение в гостиницы по биометрическим данным. Об этом пишет РБК.
Воспользоваться сервисом смогут россияне, которые зарегистрированы в единой биометрической системе. Для подтверждения личности достаточно будет одного взгляда, отметили в правительстве.
Сервис запустят в пилотном режиме во второй половине 2024 года. Он призван снизить нагрузку на гостиницы в период высокого спроса.
Фото на обложке: Pixels Hunter /
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