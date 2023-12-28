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В вузах внедрят систему биометрии для идентификации студентов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В вузах внедрят систему биометрии для идентификации студентов, соответствующее поручение подготовили в правительстве. Планируется, что систему будут использовать при проведении дистанционных экзаменов.

В вузах внедрят систему биометрии для идентификации студентов

Правительство поручило внедрить в университетах систему биометрии для идентификации студентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. 

Задача проработать этот вопрос поручена Минцифры, Минобрнауки и Центру биометрических технологий (ЦБТ). В последнем заверили, что использование системы будет добровольным. Также там подтвердили, что работа над дорожной картой по внедрению сервиса уже ведется.

Планируется, что биометрическую систему будут использовать для идентификации студентов на дистанционных экзаменах и аттестациях – для определения находящегося за компьютером человека и исключения фальсификации. 

Фото на обложке: Sergey Nivens / Shutterstock

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