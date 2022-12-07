Британская медтех-компания Bioniq с российскими корнями купила немецкий фитнес-стартап Vaha

Сделка позволит Bioniq укрепить позиции в Европе и выйти на рынки США и стран Ближнего Востока, сообщил газете гендиректор компании Вадим Федотов.

Bioniq был основан Федотовым, бывшим гендиректором «Газпром медиа технологии», и нейрохирургом Константином Карузиным в начале 2019 года в Великобритании. В июле того же года компания начала работать на российском рынке. Сейчас она также присутствует на рынках ОАЭ, Саудовской Аравии, Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.

Сервис предлагает заполнить анкету или сдать кровь на биохимический анализ и, исходя из полученных результатов, подбирает индивидуальный комплекс витаминов. Услуга доступна по подписке. По собственным данным, у компании примерно 40 тыс. пользователей.

С начала 2020 года Bioniq сотрудничает с сетью частных медицинских клиник «Медси». Они вместе разработали цифровую платформу для мониторинга здоровья. «Медси» владеет 25% в российском ООО «Бионик-Медси» и является его стратегическим партнером.

Vaha — это разработчик цифрового зеркала на основе искусственного интеллекта , которое помогает проводить домашние тренировки. Он был запущен в Берлине в 2019 года основательницей европейской сети женских фитнес-центров Mrs. Sporty Валери Бурес. Гаджет представляет собой LCD-экран, где в прямом эфире и в записи транслируются уроки. В зеркало встроены датчики движения — они фиксируют показатели тела во время тренировок и обеспечивают обратную связь. Зеркало стоит 1995 фунтов (около 150 тыс. рублей).

Компания работает в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В числе ее бывших акционеров — фонд RTP Global Леонида Богуславского, который вложился в проект в конце декабря 2019 года.

Объединение персонализированных онлайн-тренировок с изготовленными на заказ витаминами и добавками позволит создать платформу для запуска новых продуктов, считает соучредитель Vaha Калин Попеску. Bioniq же эта сделка позволит расширить свое глобальное присутствие и укрепить позиции в Европе и странах Ближнего Востока, говорит Федотов.

Фото: Vaha