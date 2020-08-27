Начался прием заявок на конкурс Patents Power 2020 для молодых компаний из сферы биотехнологий. Жюри выберет три лучших проекта, которые получат гранты в размере 700 тыс. рублей.

Биотехнологические стартапы могут подать заявку на конкурс от фонда «Сколково»