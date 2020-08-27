Биотехнологические стартапы могут подать заявку на конкурс от фонда «Сколково»
Начался прием заявок на конкурс Patents Power 2020 для молодых компаний из сферы биотехнологий. Жюри выберет три лучших проекта, которые получат гранты в размере 700 тыс. рублей.
Принять участие могут стартапы с возможностью защиты интеллектуальной собственности, которые развивают технологии в следующих сферах:
- кардиология;
- офтальмология;
- онкология;
- гинекология;
- цифровое здравоохранение;
- повышение качества жизни;
- сохранение здоровья и активности.
Победителей выберут на финале конкурса, который пройдет в один из дней форума «Открытые инновации», запланированного на 19-21 октября 2020 года. Три лучших стартапа получат гранты в 700 тыс. рублей от компании Bayer, помощь экспертов и менторов, а также возможность получить грант от фонда «Сколково». Также организаторы проведут образовательный семинар о защите интеллектуальной собственности и современным технологиям в медицине.
Заявки принимаются до 20 сентября на сайте конкурса.
На ранних этапах развития проектов, когда разработчики занимаются исследованиями, производством и поиском финансирования, защита интеллектуальной собственности может казаться не первостепенной задачей. Но в биомедицинской сфере патент — базовое условие для привлечения инвестиций. Благодаря конкурсу Patents Power мы хотим помочь разработчикам в начале их пути. У нас уже есть успешные примеры победителей прошлого года. Проект «Офтальмик» занимается оформлением патентной заявки, а проект «Кристера» прошел предварительную оценку.
Конкурс Patents Power 2020 организован фондом «Сколково», международной компанией Bayer и Центром интеллектуальной собственности «Сколково».
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