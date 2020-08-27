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Биотехнологические стартапы могут подать заявку на конкурс от фонда «Сколково»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Начался прием заявок на конкурс Patents Power 2020 для молодых компаний из сферы биотехнологий. Жюри выберет три лучших проекта, которые получат гранты в размере 700 тыс. рублей.

Биотехнологические стартапы могут подать заявку на конкурс от фонда «Сколково»

Принять участие могут стартапы с возможностью защиты интеллектуальной собственности, которые развивают технологии в следующих сферах:

  • кардиология;
  • офтальмология;
  • онкология;
  • гинекология;
  • цифровое здравоохранение;
  • повышение качества жизни;
  • сохранение здоровья и активности.

Победителей выберут на финале конкурса, который пройдет в один из дней форума «Открытые инновации», запланированного на 19-21 октября 2020 года. Три лучших стартапа получат гранты в 700 тыс. рублей от компании Bayer, помощь экспертов и менторов, а также возможность получить грант от фонда «Сколково». Также организаторы проведут образовательный семинар о защите интеллектуальной собственности и современным технологиям в медицине.

Заявки принимаются до 20 сентября на сайте конкурса.

На ранних этапах развития проектов, когда разработчики занимаются исследованиями, производством и поиском финансирования, защита интеллектуальной собственности может казаться не первостепенной задачей. Но в биомедицинской сфере патент — базовое условие для привлечения инвестиций. Благодаря конкурсу Patents Power мы хотим помочь разработчикам в начале их пути. У нас уже есть успешные примеры победителей прошлого года. Проект «Офтальмик» занимается оформлением патентной заявки, а проект «Кристера» прошел предварительную оценку.
Нильс Хессманн, генеральный директор АО «Байер», генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ

Конкурс Patents Power 2020 организован фондом «Сколково», международной компанией Bayer и Центром интеллектуальной собственности «Сколково».

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