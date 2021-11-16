Авторы русской кибердеревни запустили первую виртуальную галерею-коллаборацию

Авторы русской кибердеревни Birchpunk и рэпер Albatross выпустили клип на рунглише, в котором разместил QR-коды на произведения NFT-художников. Об этом RB.ru рассказали авторы проекта.
Декорацией для нового клипа выступила киберверсия Петрозаводска. На фоне города исполнители рассказывают, что в будущем останется неподвластным машинам — именно сердце будет выделять человека от робота.
На протяжении всего клипа появляются QR-коды, каждый из которых ведет на одну из множества работ NFT-художников. Как заявили авторы работы, это «первая в истории виртуальная галерея-коллаборация».
Сам коллектив Birchpunk впервые представил три свои NFT-работы, в проекте также участвовали более двадцати диджитал-художников, среди которых @brickspacer, @tkach_tem, @frm46.
Если проект заинтересует пользователей, то команда планирует выпускать новые токены по его мотивам.
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Фото на обложке: Скриншот из клипа Birchpunk
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