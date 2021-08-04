Компания RCO создаст сервис для мониторинга за биткоин-транзакциями

Росфинмониторинг выбрал подрядчика для создания модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Им стала подконтрольная «Сберу» компания RCO. Она выполнит работы за 14,7 млн рублей.

По данным СПАРК, RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу», пишет РБК.

Сервис будет отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма и мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.

Согласно закупочной документации, контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».

В прошлом году Росфинмониторинг предложил включить в федеральный проект «Искусственный интеллект» систему «Прозрачный блокчейн» — аналитику криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. К тому времени прототип системы был разработан и опробован для противодействия наркобизнесу. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что «Прозрачный блокчейн» позволит ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту».

Представители Росфинмониторинга отказались давать комментарии по поводу «Прозрачного блокчейна» и раскрывать детали проекта.

Весной Росфинмониторинг назвал самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях. По информации ведомства, наиболее часто для незаконной деятельности используют Bitcoin, Ethereum и Monero. В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объяснил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его данным, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании. Если аналитические сервисы собирают статистику по движению цифровых активов для ее анализа и последующего составления статистики, то система российской финразведки будет направлена на деанонимизацию пользователей, подозреваемых в противоправной деятельности, отметил он.

По словам директора по развитию криптобиржи EXMO Марии Станкевич, при рассмотрении систем, отслеживающих перемещения криптовалюты, нужно понимать, что есть информация, которая хранится в блокчейне и то, что хранится вне блокчейна. Когда пользователь совершает транзакцию, он совершает ее в отношении какого-то человека или организации, которая его идентифицирует. Эксперт добавила, что, например, биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах через интернет, что позволяет отследить IP-адрес отправителя и уже узнать личные данные.

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев сообщил, что отследить транзакции и идентифицировать их участников можно даже в анонимных блокчейнах вроде Monero и Zcash. Сопоставляя время и размер транзакции, по его словам, можно с определенной степенью достоверности определить цепочку переводов, особенно учитывая, что внутри таких блокчейнов преступники пренебрегают мерами предосторожности, считая себя абсолютно защищенными самим блокчейном.

Представители RCO на запрос издания о том, как будет работать система мониторинга, не ответили.

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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock