Биткоин упал ниже $50 тысяч

Курс биткоина упал ниже $50 тысяч долларов. Аналитики связывают это с планами президента США Джо Байдена по реформированию налоговой системы.

Расценки на криптовалюту рухнули вниз на 5,8% до уровня $48596, сообщает Bloomberg.

Как сообщили порталу аналитики JPMorgan Chase & Co. и Tallbacken Capital Advisors LLC существует риск дальнейшего падения биткоина. Ранее криптовалюта достигла исторического пика — 14 апреля цена одного биткоина составляла $64870 долларов.

Падение биткоина связывают с несколькими причинами. Прежде всего, это решение Джо Байдена повысить налог на прирост капитала для богатых: полученные средства размером в $1 трлн глава Белого дома планирует потратить на финансирование плана поддержки американских семей.

Кроме того, многие американские инвесторы в цифровые активы уже вынуждены платить налог, если криптовалюта хранилась в их инвестпортфеле более 1 года. С учётом прибыльности биткоина (а за год она составила 575%) налоговая служба США планирует собрать значительно больше средств, и это вынуждает инвесторов избавлять от активов раньше планируемых сроков.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: timbrk / Depositphotos.