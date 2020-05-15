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Российский бизнес рассказал об антикризисных мерах

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские предприниматели рассказали о том, как пытаются бороться с кризисом. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос аудиторской  компании EY «Как COVID-19 меняет российский бизнес?». 

Российский бизнес рассказал об антикризисных мерах

Самые распространенные антикризисные меры российского бизнеса:

  • снижение операционных расходов — 38%;
  • снижение или отсрочка арендной платы — 30%;
  • перевод сотрудников на неполную рабочую неделю — 26%;
  • пересмотр условий договоров с поставщиками — 24%;
  • снижение заработной платы сотрудникам — 20%.

За реструктуризацией кредитов обратились 11% компаний, 24% планируют это сделать.

Отправку сотрудников в неоплачиваемые отпуска и увольнения респонденты назвали крайними мерами. К ним прибегли по 9% опрошенных. Еще 23% заявили, что планируют сокращения, 11% — что намерены отправлять людей в отпуска без оплаты. 

Эксперты объясняюют небольшую долю таких компаний тем, что большинство респондентов EY — крупный частный бизнес или компании с госучастием. Недавний опрос Центра стратегических разработок показал, что почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. 

EY проводила исследование 24–30 апреля. В нем приняли участие руководители более 230 компаний, представляющих малый, средний и крупный бизнес. Почти две трети респондентов (64%) представляют крупные частные компании, 29% — малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей, еще 7% — топ-менеджеры крупных компаний с госучастием. 30% опрошенных приходится на системообразующие предприятия. 

Среди руководителей малого и среднего бизнеса до 20% опрошенных считают, что находятся на грани закрытия. Для крупных частных компаний этот показатель составляет 7%.  

Фото: Indypendenz / Shutterstock

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КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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