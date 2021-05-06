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Малый и средний бизнес не переживут новый локдаун – опрос «БухСофта»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Треть российских компаний малого и среднего бизнеса не переживут еще один коронавирусный локдаун, следует из данных опроса «БухСофта». Более половины респондентов ожидают введение жестких ограничительных мер.

Малый и средний бизнес не переживут новый локдаун – опрос «БухСофта»

6 из 10 опрошенных сказали, что приостановят свою деятельность или закроются в случае локдауна, 3 из 10 – задумаются о сокращении штата и переводе всех сотрудников на удаленную работу. При этом только 11,7% уверены, что смогут без проблем преодолеть сложный период.

«В первую волну коронавируса бизнес мог получить субсидии на зарплату сотрудникам. Это помогло избежать массовых увольнений. Но, к сожалению, ко второй волне (сентябрь-октябрь 2020 года) был рост увольнений. В октябре 2020 — резкое увеличение количества уволенных (с 9,60% до 16,19%).», – подчеркнула директор по маркетингу программы «БухСофт» Анастасия Арцишевская.

После снятия локдауна только 5% компаний смогли восстановиться до прежних показателей. Подавляющее большинство респондентов (47,9%) заявили, что выручки упали заметно, ниже 70% от докризисного периода, говорится в результатах опроса.

О том, что они не ждут нового локдауна, сказали 45% респондентов.

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В опросе бухгалтерского сервиса для малого и среднего бизнеса «БухСофт» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») участвовали представители 1200 компаний из области оптовой и розничной торговли, услуг, общепита и производства.

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Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock.com

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