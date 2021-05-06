Малый и средний бизнес не переживут новый локдаун – опрос «БухСофта»

Треть российских компаний малого и среднего бизнеса не переживут еще один коронавирусный локдаун, следует из данных опроса «БухСофта». Более половины респондентов ожидают введение жестких ограничительных мер.
6 из 10 опрошенных сказали, что приостановят свою деятельность или закроются в случае локдауна, 3 из 10 – задумаются о сокращении штата и переводе всех сотрудников на удаленную работу. При этом только 11,7% уверены, что смогут без проблем преодолеть сложный период.
«В первую волну коронавируса бизнес мог получить субсидии на зарплату сотрудникам. Это помогло избежать массовых увольнений. Но, к сожалению, ко второй волне (сентябрь-октябрь 2020 года) был рост увольнений. В октябре 2020 — резкое увеличение количества уволенных (с 9,60% до 16,19%).», – подчеркнула директор по маркетингу программы «БухСофт» Анастасия Арцишевская.
После снятия локдауна только 5% компаний смогли восстановиться до прежних показателей. Подавляющее большинство респондентов (47,9%) заявили, что выручки упали заметно, ниже 70% от докризисного периода, говорится в результатах опроса.
О том, что они не ждут нового локдауна, сказали 45% респондентов.
В опросе бухгалтерского сервиса для малого и среднего бизнеса «БухСофт» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») участвовали представители 1200 компаний из области оптовой и розничной торговли, услуг, общепита и производства.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Москве пройдут выставка и форум CSTB.Telecom & Media
- 2 8 актуальных способов продвижения в интернете
- 3 Xiaomi возглавила отечественный рынок смартфонов
- 4 Причёска — картой, пиво — за наличные: «Эвотор» рассказал о предпочтениях россиян по оплате товаров и услуг
- 5 Первый гид Michelin по Москве появится в октябре 2021 года