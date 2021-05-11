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Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Государственная Дума РФ денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от обложения в отношении налогов на доходы и имущество с Нидерландами.

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Ранее Министерство финансов пыталась предложить правительству Нидерландов пересмотреть соглашение, сообщает РБК. При завершении процедуры денонсации до 30 июня 2021 года действие соглашения закончится 1 января 2022 года. 

Согласно новым условиям, предлагалось повысить ставку налога на дивиденды и проценты до 15% с сохранением исключений с 5-процентной ставкой. На таких же условиях были заключены договоры с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

В декабре 2020 года Минфин сообщал о проекте изменений соглашения, внесённым нидерландской стороной, однако Россия отказалась принять его, так как он «предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны». В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что только в 2017 году российские компании вывели в Нидерланды более 457 млрд рублей, в 2018 — более 412 млрд рублей, а в 2019 — более 339 млрд рублей.

На заседании Госдумы 11 мая заместитель главы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что следующим шагом станет изменение налоговых соглашений с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией. «Это позволит уже охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ», – объяснил он (цитата по РИА Новости).

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Фото на обложке: Alexey Broslavets / Depositphotos.

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