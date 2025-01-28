Крупнейший банк Нидерландов ING продаст бизнес в России

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING продаст бизнес в России местному АО «Глобал Девелопмент», которое принадлежит «московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг», следует из пресс-релиза на сайте ING.

«Эта сделка фактически завершит деятельность ING на российском рынке. По условиям соглашения, «Глобал Девелопмент» приобретет все акции АО “ИНГ Банк (Евразия)”», — сказано в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

В пресс-релизе отмечается, что «Глобал Девелопмент» продолжит обслуживать российских клиентов под новым брендом. Сделку должны одобрить регуляторы, после чего, как ожидают в ING, она будет закрыта в третьем квартале 2025 года.

С февраля 2022 года ING не заключает новые сделки с российскими компаниями, сокращает операции, а также предпринимает меры по отделению российского бизнеса от сетей и систем ING, говорится в заявлении. Общий объем кредитования российских клиентов компании сократился более чем на 75%.

В банке прогнозируют, что предстоящая сделка приведет к убыткам в размере около €700 млн, включая разницу между ценой продажи и балансовой стоимостью бизнеса в €400 млн, а также предполагаемый негативный эффект от корректировки пересчета валют через прибыль и убыток в €300 млн.

«ИНГ Банк (Евразия)» работает на российском рынке с 1993 года и предоставляет финансовые услуги корпоративным клиентам. В рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам третьего квартала 2024 года банк занимал 68 место по размеру активов в России с показателем 98 млрд рублей.