Бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования

Российские компании на фоне карантина на треть увеличили закупки охранного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».

Охранные услуги стали гораздо более востребованными, чем в 2019 году, говорят исследователи.

Многие предприниматели из-за карантина закрыли свои объекты. Опасаясь за сохранность имущества, они стремятся как можно быстрее и надежнее обезопасить его.

«Спрос на охранные услуги для бизнес-объектов увеличился в марте на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в отчете.

Больше всего заявок на установку охранного оборудования приходилось на офисные помещения (45%). Еще 17% — на магазины продуктов, 15% — на склады, 14% — на непродуктовые магазины, 9% — на парикмахерские и салоны красоты.

44% бизнесменов заказывали установку комплексной охранно-тревожной сигнализации, 31% — охранные системы, 25% — тревожную кнопку.

Чаще всего охранное оборудование заказывали в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

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