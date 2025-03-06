Бизнес попросил не запрещать сообщения от клиентов в иностранных мессенджерах

Представители рынка электронной торговли попросили Минцифры разъяснить нормы нового законопроекта, который запретит сотрудникам госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ общаться с россиянами в мессенджерах. Вопрос обсуждался на совещании в ведомстве в начале февраля, рассказали «Ведомостям» три источника.

Представители компаний попросили сохранить возможность получать сообщения от клиентов. «Речь шла о том, чтобы внимательно подойти к ограничению коммуникации через мессенджеры и, возможно, запретить только входящие звонки от компаний», — заявил один из собеседников. По словам другого источника, глава Минцифры Максут Шадаев пообещал скорректировать формулировки ко второму чтению законопроекта.

Как сейчас? Согласно текущей версии законопроекта, госслужащие и сотрудники банков, операторов и маркетплейсов не могут использовать мессенджеры, принадлежащие иностранным юрлицам, для обмена информацией, которая включает голосовые и текстовые сообщения, изображения или видео.

Бизнес против. Представители Wildberries и Ozon объясняют необходимость сохранения связи с клиентами через мессенджеры, например, для обращения в службу поддержки, обмена мнениями и уточнения информация о товарах. В банках существует сегмент премиальных клиентов, которым, как рассказал источник «Ведомостей», удобнее общаться с персональными менеджерами, которых они знают лично, через мессенджеры, в том числе иностранные.

Недостаточная мера. Основная цель запрета общения в зарубежных мессенджерах — борьба с мошенниками. Однако член экспертного совета проекта «Кибериспытание» Антон Бочкарев считает, что даже полный запрет на коммуникацию не остановит злоумышленников. С принятием закона они столкнутся с препятствием, но будут искать возможности для его преодоления, уверен эксперт.

Пакет законодательных инициатив по борьбе с мошенничеством был внесен в Госдуму 15 февраля 2025 года. Он включает несколько десятков мер, включая запрет на общение в иностранных мессенджерах, обязательное указание, от кого поступает вызов, возможность отказаться от рекламных обзвонов и создание системы с записями голосов мошенников.

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