Стартапы США с темнокожими основателями привлекли всего 0,1% от общего объема квартальных инвестиций

Объем привлеченных средств стартапами США с темнокожими основателями значительно упал и составил $187 млн – это всего лишь 0,12% от общего объема квартальных инвестиций. 49% этой суммы привлекли стартапы с основателями-женщинами.

О размер привлеченных инвестиций компаниями США с темнокожими основателями пишет TechCrunch со ссылкой на данные Crunchbase.

Стартапы с темнокожими основателями получили в третьем квартале 2022 года $187 млн, что почти в раза меньше, чем кварталом ранее ($594 млн) и более, чем в шесть раз меньше, чем в третьем квартале 2021 года ($1,1 млрд).

49% от привлеченных $187 млн получили стартапы, основатели которых – женщины, отмечает издание. Эти $187 млн были привлечены в результате 32 сделок, в то время как в 2020 году, когда объем привлеченного финансирования были таким же, было проведено 93 сделки.

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