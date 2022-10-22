Стартапы США с темнокожими основателями привлекли всего 0,1% от общего объема квартальных инвестиций

Объем привлеченных средств стартапами США с темнокожими основателями значительно упал и составил $187 млн – это всего лишь 0,12% от общего объема квартальных инвестиций. 49% этой суммы привлекли стартапы с основателями-женщинами.
О размер привлеченных инвестиций компаниями США с темнокожими основателями пишет TechCrunch со ссылкой на данные Crunchbase.
Стартапы с темнокожими основателями получили в третьем квартале 2022 года $187 млн, что почти в раза меньше, чем кварталом ранее ($594 млн) и более, чем в шесть раз меньше, чем в третьем квартале 2021 года ($1,1 млрд).
49% от привлеченных $187 млн получили стартапы, основатели которых – женщины, отмечает издание. Эти $187 млн были привлечены в результате 32 сделок, в то время как в 2020 году, когда объем привлеченного финансирования были таким же, было проведено 93 сделки.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Своя рубашка: во что сейчас инвестировать в рублях
- 2 Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам
- 3 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
- 4 Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot
- 5 Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной
ВОЗМОЖНОСТИ
23 октября 2022
23 октября 2022
24 октября 2022