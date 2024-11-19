Крупные китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов

Китайские Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать черные списки юридических адресов, из-за чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании. Об этом РБК сообщили юристы и консультанты, которые специализируются на расчетах с КНР.

Ограничения вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. С блокировкой счетов уже столкнулись компании из Гонконга, Турции и России, «однако список юрисдикций не ограничен», уточнили эксперты.

Банки отслеживают большое количество информации, в том числе данные KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента»), которые включают в себя адрес регистрации, отметили в консалтинговой компании ITSWM.

Там добавили, что для сокращения времени и затрат кредитные организации автоматизируют процессы отслеживания данных — как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены «красным флагом».

Чтобы компанию исключили из черного списка, ей нужно сменить юридический адрес регистрации, считают опрошенные РБК эксперты. По их словам, если это невозможно, нужно будет доказать банку, что компания не связана с подсанкционным юрлицом.

В середине ноября РБК написал, что Bank of China и Chouzhou Commercial стали чаще блокировать платежи в юанях из стран, которые могут быть связаны с поставками в Россию. Эксперты объяснили это тем, что китайские банки «соблюдают санкции США гораздо более тщательно, чем сами американцы».