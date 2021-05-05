Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Художник, съевший банан за $120 тысяч, объявил о создании благотворительной NFT-коллекции

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Скандально известный художник Дэвид Датуна, съевший на выставке банан за $120 тысяч, объявил на своей странице в Facebook о создании благотворительной NFT-коллекции, средства от продаж которой планируется направить на борьбу с голодом.

Художник, съевший банан за $120 тысяч, объявил о создании благотворительной NFT-коллекции

Датуна намерен создать пять предметов искусства в формате NFT и представить их на аукционе 6 мая. Стоимость лота начинается от $20 тысяч.

«Прелесть NFT заключается в том, что история не заканчивается на первой продаже, а только начинается с нее. Поэтому за сколько бы не была продана первая работа, мы планируем собрать с нее несколько миллионов долларов», – отметил художник.

Проект реализуется в партнерстве с продовольственной компанией Dole Sunshine. Вырученные средства будут переданы в некоммерческую организацию «Boys & Girls Clubs of America», имеющую офисы по всему миру.

Дэвид Датуна прославился после того, как в 2019 году на выставке Art Basel в Майами съел проданный за $120 тысяч банан. Кроме того, художник хотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его в копию мавзолея.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Forbes / Youtube.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импакт-бизнес: какую нишу занять и где взять деньги
  2. 2 Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест
  3. 3 Бесплатное пополнение карт «Мир» в любых банкоматах и выставка NFT: финтех-дайджест
  4. 4 Что такое NFT, Foundation.app и как туда попасть?
  5. 5 «Кто выплывет, тот и молодец»: что происходит в сфере социального предпринимательства в России
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

От энергетической независимости до безумно дешевых мощностей: как развивалась солнечная энергетика

YOUNG

«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

Новости

В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году