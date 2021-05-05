Художник, съевший банан за $120 тысяч, объявил о создании благотворительной NFT-коллекции

Скандально известный художник Дэвид Датуна, съевший на выставке банан за $120 тысяч, объявил на своей странице в Facebook о создании благотворительной NFT-коллекции, средства от продаж которой планируется направить на борьбу с голодом.
Датуна намерен создать пять предметов искусства в формате NFT и представить их на аукционе 6 мая. Стоимость лота начинается от $20 тысяч.
«Прелесть NFT заключается в том, что история не заканчивается на первой продаже, а только начинается с нее. Поэтому за сколько бы не была продана первая работа, мы планируем собрать с нее несколько миллионов долларов», – отметил художник.
Проект реализуется в партнерстве с продовольственной компанией Dole Sunshine. Вырученные средства будут переданы в некоммерческую организацию «Boys & Girls Clubs of America», имеющую офисы по всему миру.
Дэвид Датуна прославился после того, как в 2019 году на выставке Art Basel в Майами съел проданный за $120 тысяч банан. Кроме того, художник хотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его в копию мавзолея.
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