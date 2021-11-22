ФНС запустила систему машиночитаемых доверенностей на блокчейне

Федеральная налоговая служба России запустила систему машиночитаемых доверенностей на блокчейне. В будущем она теоретически сможет заменить электронный оборот доверенностей.

Благодаря новой системе гражданам, например, не придется носить доверенность по банкам или ведомствам, рассказал РБК глава службы Даниил Егоров.

Разработка, по его словам, будет доступна там, где она может быть использована, в том числе с любыми изменениями, которые могут быть в нее внесены.

Ранее служба сообщала, что ведет работу над блокчейн-платформой по предоставлению банкам данных о заемщиках, система нового поколения по контролю за налогами и платформа передачи данных в другие госорганы.

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Фото на обложке: Страница ФНС в Facebook