Bloomberg: Google предстанет перед судом по обвинению в слежке за пользователями

Google не удалось убедить суд прекратить разбирательство по делу, в котором корпорацию обвиняют в сборе данных пользователей режима «инкогнито». Запрос компании был отклонен, сообщает агентство Bloomberg.

В постановлении калифорнийского суда сказано: «Суд пришел к выводу, что корпорация Google не уведомляет пользователя о том, что его данные отслеживаются, пока он находится в режиме приватного просмотра».

Представитель Google Хосе Кастанеда отметил, что компания продолжить защищать свои интересы, поскольку считает обвинения необоснованными:

«Мы четко сообщаем пользователям, что “инкогнито” не означает “невидимый” и что их действия во время этого сеанса могут быть видны веб-сайтам».

Напоминаем, что жители США выдвинули коллективный иск против Google летом прошлого года. Компании грозит штраф в размере $5 млрд — по $5 тыс. за каждого пользователя, чьи данные незаконно фиксировались.

«Google знает, кто ваши друзья, какие у вас хобби, что вы едите, какие фильмы смотрите, где отдыхаете, какой у вас любимый цвет. Корпорация знает даже самые интимные и потенциально неловкие вещи, которые вы просматриваете в сети — независимо от того, что вы следуете рекомендациям Google по сохранению анонимности», — сказано в заявлении истцов.

Источник: Bloomberg

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