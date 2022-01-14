BMW вырвалась в лидеры по продажам автомобилей премиум-класса

Впервые за 6 лет в продажах автомобилей премиум-класса сменился лидер – им стала BMW. Компания продала на 120 тыс. машин больше своего главного конкурента – Mercedes. Продажи год к году у BMW выросли, а у Mercedes, наоборот, упали.

BMW Group по итогам 2021 года продала во всем мире 2,213 млн автомобилей, сообщила пресс-служба компании. Daimler, которой принадлежит бренд Mercedes, реализовала 2,093 млн машин. BMW при этом увеличила продажи на 9% год к году, а Mercedes снизила на 5%.

Лидерство по количеству проданных автомобилей на мировом рынке с 2015 года удерживала Mercedes. Таким образом, впервые за 6 лет она уступила первенство и переместилась на вторую строчку.

Отметим, что BMW заняла первое место по продажам автомобилей премиум-класса и в России – компания реализовала за год 46,8 тыс. машин.

Увеличить продажи BMW смогла благодаря расчетливому подходу – компания заранее заказала больше ставших дефицитными чипов, что позволило ей сгладить для себя последствия кризиса полупроводников и получить преимущество над конкурентами, отмечает Bloomberg.

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