Россияне стали чаще бронировать поездки на Камчатку, Байкал, Сахалин и в Мурманскую область
Российские туристы стали чаще бронировать поездки на Камчатку, Байкал, Сахалин и в Мурманскую область. Спрос на эти направления увеличился на 20% за год, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с которым ознакомились «Известия».
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Также россияне начали бронировать жилье заранее, чтобы получать выгодные предложения. В 2024 году число бронирований за два или более месяца до заезда выросло на 20% относительно 2023-го. Количество бронирований на 2025 год, совершенных за пять месяцев и больше, увеличилось на 10%.
Кроме того, выросла популярность апартаментов, так как они подходят для семей и больших компаний, а также предлагают больше пространства и наличие кухни, заявили в «Островке». В 2024 году апартаменты составили 27% от всех бронирований, в январе 2025-го — уже 31%.
Помимо этого, увеличилась длительность отдыха путешественников в России. В прошлом году бронирования на три недели и более выросли на 12%, а на две–три недели — на 20%. В 2025 году наблюдается повышение спроса на отдых продолжительностью четыре недели на 10% относительно 2024-го.
Также специалисты «Островка» сообщили, что в Россию стали возвращаться иностранные туристы, особенно из Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
В начале января зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2024 году турпоток по России станет рекордным. «По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составило около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя [насчитывающую 23 года]», — говорил политик.
Фото на обложке: Bborriss.67 / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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